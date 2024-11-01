edición general
Crean un gemelo digital de la Tierra con resolución de un kilómetro

Investigadores del Instituto Max Planck en Alemania presentaron un modelo de 1.25 km que integra pronósticos meteorológicos y modelado climático, utilizando 672 millones de celdas.

