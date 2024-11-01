·
main action
8
meneos
101
clics
Crean aplicación gratuita para reparar controles de PlayStation, Xbox, Switch y PC
La herramienta DriftGuard ya está disponible de forma nativa en PC y dispositivos móviles, y es compatible con una amplia gama de mandos
ps4
,
ps5
,
xbox
,
nintendo
,
drift
,
sony
6
2
0
82
tecnología
#4
Doisneau
#3
Es lo que pensaba, desde la barra del bar (aunque con un titulo en electronica)
Un saludo
#2
Doisneau
*
Pensaba que normalmente se trataba de un problema de hardware, no se si tiene sentido esperar que pueda compensarse via software de forma razonable. Aun asi si en algun caso funciona, bienvenido sea, que nintendo se ha lucido con los joycon
#3
Eukherio
#2
No creo que sirva de nada. A mí solo se me jodió un joycon de una Switch y no quedó otra que reparar tirando de Aliexpress. No es mucho dinero, pero es bastante rollo cambiarlo. Después vuelve a ir perfectamente.
#1
Treal
Antes de tirar tu mando con drift, dale una oportunidad, quizás consigas recuperarlo!
