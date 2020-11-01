Creación de xilografías japonesas por un veterano grabador de Tokio [Eng]  

Nacido en Inglaterra y criado en Canadá, Bull descubrió el mundo del ukiyo-e , esas "imágenes japonesas del mundo flotante", a finales de sus veinte años. Apenas unos años después de probar suerte, sin formación académica, en la creación de sus propios grabados, se mudó a la capital japonesa para dedicarse a esta técnica. Hoy, en su sitio web personal y canal de YouTube, ofrece una gran cantidad de recursos en inglés sobre el arte y la artesanía de la xilografía japonesa.