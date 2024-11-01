Craqueando Sanaa: La guerra cibernética de Estados Unidos e Israel contra Yemen (inglés)

En 2023 las fuerzas yemeníes alineadas con Ansarallah se unieron a la batalla en apoyo de la operación Diluvio de Al-Aqsa de la resistencia palestina y en contra de la guerra de Israel contra Gaza. Hoy, casi dos años después, ha surgido un nuevo campo de batalla, lejos de las aguas del mar Rojo o de los cielos de la Palestina ocupada. Esta guerra no implica drones ni misiles balísticos. Se trata de una invasión silenciosa, persistente y digital cuyo objetivo es romper la cohesión interna del Gobierno de Saná mediante el espionaje, la ...