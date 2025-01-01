“Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran”

La frase se atribuye a Charles Maurice de Talleyrand, uno de los diplomáticos más influyentes de Europa a finales del XVIII y hasta bien entrado el XIX. Acaban de cumplirse 52 años desde que se materializó uno de sus expolios. En agosto de 1973, Juan Carlos de Borbón, su señora esposa Sofía y sus tres hijos se apropiaron de 33.000 metros cuadrados en uno de los enclaves más selectos de Palma de Mallorca. Por supuesto, como el defraudador gusta tener siempre alguna amante a mano, no tardó en buscarse una local. A Sofía no le importó...
Aunque oportunidades ha habido de deshacernos de ellos y algún partido que se declara republicano lo ha impedido
O algo así soltó el psoe...video?
Meneo premium.
La incoherencia de siempre
O a lo mejor es que se cree que Putin restaurará la URSS
A mí Putin me parece un impresentable y estos también
A mi la monarquía no me entusiasma como institución caduca
Ya sabes que apenas existen en el mundo
Si te fijas, es que no hay en los países más avanzados como Japón o Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda...
Pero yendo a lo práctico; si la mayoría en España no ha votado para sacar al rey de su sitio, tendremos que aguantarnos por ahora
Estoy segura que habrá buenas razones para echarle, pero no se convence al personal con estupideces o bulos
Y llamar "apropiarse" a una cesión de la diputación es ingeniería verbal del medio
Para terminar; el fan de Putin que menciono, hace malabarismos a diario admirando dictaduras. Eso es un hecho