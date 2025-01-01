edición general
170 meneos
1100 clics
“Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran”

“Es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran”

La frase se atribuye a Charles Maurice de Talleyrand, uno de los diplomáticos más influyentes de Europa a finales del XVIII y hasta bien entrado el XIX. Acaban de cumplirse 52 años desde que se materializó uno de sus expolios. En agosto de 1973, Juan Carlos de Borbón, su señora esposa Sofía y sus tres hijos se apropiaron de 33.000 metros cuadrados en uno de los enclaves más selectos de Palma de Mallorca. Por supuesto, como el defraudador gusta tener siempre alguna amante a mano, no tardó en buscarse una local. A Sofía no le importó...

| etiquetas: borbones , robar , corrupción , monarquía , talleyrand
86 84 4 K 681 cultura
21 comentarios
86 84 4 K 681 cultura
Comentarios destacados:        
Beltenebros #1 Beltenebros
Viva la República.
21 K 194
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
¿Y a estos no los podemos deportar? Menudo gol nos metieron los franceses.
15 K 173
woody_alien #5 woody_alien
#2 Ya se deportan ellos mismos, a Abu Dabi y pagando tú :troll:
5 K 61
Supercinexin #7 Supercinexin
#2 Francia le ha hecho más daño a los españoles del que jamás les ha hecho Inglaterra. No sólo con "los Borbones", sino con muchas otras cosas.
2 K 42
ccguy #9 ccguy
#2 y Franco.

Aunque oportunidades ha habido de deshacernos de ellos y algún partido que se declara republicano lo ha impedido
1 K 29
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#9 no es incompatible ser republicano con la monarquía...

O algo así soltó el psoe...video?
2 K 26
ccguy #18 ccguy
#13 ni laico pero beneficiar a la iglesia ni obrero pero ayudar a los ricos ni socialista pero privatizar empresas...
2 K 37
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo *
#2 la primera vez le puedes echar la culpa a los franceses; el segundo tropiezo es humano, cuando volvió el felón; el tercero, la restauración decimonónica, ya es la pera... ¡pero es que vamos por la cuarta vez! :wall:
2 K 26
Priorat #11 Priorat
Ostras, que brillante el artículo. Y además, no se guarda nada. Meneado. Genial.
5 K 55
#17 ivasar
#11 Brutal. Lo he leído y en mi mente sonaba la voz y el ritmo narrativo de Nieves… menudo resumen histórico más demoledor :clap:
1 K 16
#15 minossabe
Nieves Concostrina. Genio y figura.
Meneo premium.
1 K 25
#4 tromperri
Yo solo espero que Juancar El Ladrón muera fuera de España y que en ningún caso sea enterrado con honores de estado.
2 K 21
#6 fremen11 *
#4 Soñar es gratis........sacaron la momia de un dictador genocida de un panteón que habría que dinamitar y lo retransmitieron todo por la televisión pública........
1 K 9
victorjba #8 victorjba
#4 Tranquilo, le seguirán chupando la polla después de muerto.
0 K 20
maldia #16 maldia
#4 La escoria al escorial.
1 K 19
DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
Dios así lo quiso no?
0 K 9
#3 fremen11
Vivan las caenas!!!! :troll: :troll:
0 K 6
#14 esbrutafio
#3 La frase completa que gritaban los serviles al recibir a Fernando VII era "¡Vivan las "caenas", muera la nación!"
2 K 28
ElenaCoures1 #19 ElenaCoures1 *
No podía faltar la crítica a la realeza en España enviada por uno de los admiradores de Putin en Menéame
La incoherencia de siempre
O a lo mejor es que se cree que Putin restaurará la URSS :troll:
1 K 6
#20 muerola
#19 te parece bien la realeza? Te parece correcto unos privilegios por nacimiento?
A mí Putin me parece un impresentable y estos también
1 K 21
ElenaCoures1 #21 ElenaCoures1
#20 Yo soy demócrata
A mi la monarquía no me entusiasma como institución caduca
Ya sabes que apenas existen en el mundo
Si te fijas, es que no hay en los países más avanzados como Japón o Dinamarca, Suecia, Noruega, Holanda...

Pero yendo a lo práctico; si la mayoría en España no ha votado para sacar al rey de su sitio, tendremos que aguantarnos por ahora
Estoy segura que habrá buenas razones para echarle, pero no se convence al personal con estupideces o bulos
Y llamar "apropiarse" a una cesión de la diputación es ingeniería verbal del medio

Para terminar; el fan de Putin que menciono, hace malabarismos a diario admirando dictaduras. Eso es un hecho
0 K 7

menéame