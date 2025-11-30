edición general
Costa-Gavras: “Lo siento, pero Trump es la personalidad que mejor define nuestra época”

Costa-Gavras lleva más de seis décadas resistiéndose a los finales felices. Lo ha hecho en su cine, una brillante escuela de estoicismo y melancolía: “Todas las historias acaban mal”, concede el cineasta griego, “porque incluso nuestros éxitos más rotundos acabarán siendo derrotados por el tiempo, que es un enemigo formidable. El happy end del cine estadounidense, además de una convención narrativa, es una gran mentira que nos infantiliza y pretende aportarnos un falso consuelo. Yo me he resistido a esa lógica empobrecedora en mis películas.

Uda #2 Uda
Si. Porque hay gente muy ignorante y muy infantil ( fantasiosa enfermiza) que necesita un líder así.
Cada época tiene su Anticristo y su bufón.
1 K 30
Huginn #1 Huginn
Para leer el artículo: www.removepaywall.com/
0 K 13
TripleXXX #3 TripleXXX
Ozymandias
0 K 8

