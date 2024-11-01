Costa defiende el orden internacional: "El unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este viernes el "orden internacional basado en normas" tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. "El unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir", ha sentenciado. "La Unión Europea defenderá siempre un orden internacional basado en normas, anclado en el Derecho Internacional, el multilateralismo y los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. La alternativa es caos y violencia", ha defendido.