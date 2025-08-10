edición general
Cospaia, el pueblo que se declaró república libre y vivió sin impuestos durante 400 años

Este espacio, de 3,2 kilómetros cuadrados y con unos 372 habitantes concentrados principalmente en la aldea de Cospaia, no pertenecía ni a Florencia ni al papado

No leí el envío, pero supongo que si no pagaban impuestos, no recibirían
servicios. 400 años atrás igual no compensaba, pero ahora vete y paga una operación o un cáncer.
Como el Coto Mixto aquí en la península ibérica.
