4
meneos
12
clics
Cospaia, el pueblo que se declaró república libre y vivió sin impuestos durante 400 años
Este espacio, de 3,2 kilómetros cuadrados y con unos 372 habitantes concentrados principalmente en la aldea de Cospaia, no pertenecía ni a Florencia ni al papado
|
etiquetas
:
cospaia
,
pueblo
,
declaró
,
república libre
,
vivió
,
sin impuestos
3
1
0
K
42
cultura
2 comentarios
#2
Malinke
No leí el envío, pero supongo que si no pagaban impuestos, no recibirían
servicios. 400 años atrás igual no compensaba, pero ahora vete y paga una operación o un cáncer.
0
K
11
#1
MoñecoTeDrapo
Como el Coto Mixto aquí en la península ibérica.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
