A Coruña ‘lo peta’: plantas con olor a marihuana adornan sus calles

Quien ha caminado por Novoa Santos, o por San Andrés ha notado quizá un aroma muy fuerte, incluso sospechoso, y ha girado sobre sí mismo esperando encontrar a alguien fumándose un cigarro liado a mano, no precisamente de tabaco, solo para descubrir que es una planta ornamental la que genera ese olor. El enigma lo desvelan fuentes municipales, que aseguran que el nombre de esa planta es tulbaghia violácea. Se trata de una especie proveniente de Sudáfrica, y que comenzó a emplearse hace 20 años en jardinería ornamental.