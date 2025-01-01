edición general
Los cortes de luz se extienden por toda Sevilla en un verano infernal

Los vecinos de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache se manifiestan de noche para denunciar los apagones que se viven a diario también en decenas de barrios de la capital. Los apagones afectan especialmente a la barriada de Santa Isabel; “dado el estado obsoleto de las instalaciones, nadie en el pueblo está a salvo de una situación similar”. En Sevilla este verano se ha batido el récord histórico de días a más de 40 °C: 30 días de calor extremo; en este mes de agosto, durante 9 días seguidos, los termómetros marcaron más de 40 °C.

comentarios
Supercinexin
Cómo está Cuba, Dios mío. Mardito comunismo.
Marisadoro
¿Relacionada? «Arranca la Navidad de Vigo»
Leon_Bocanegra
Si necesitan iluminación que llamen al colega de Córdoba

inquietto
Este articulo no lo menciona, pero si se busca un poco vereis que son barrios pobres los que sufren los apagones, en las zonas de ricos no ocurre. Habría que meterle fuego a todos los trasnformadores de los barrios ricos.
Falk
#5 igual puede que ocurra por algún motivo y no solo pq sean pobres.

Se de buena tinta de gente de barrios humildes que tira de la luz de farolas y demás para sus cosillas particulares.
founds
#5 a lo mejor es que no se pegan muchas patadas a las puertas para montar cultivos de maria en esos barrios, yo he estado en algunos y una cosa es tener plantas y otra un bosque como he llegado a ver, y encima sin descuento por cantidad :-S
Solinvictus
Y le echarán la culpa al perro, si conozco a los a los capillitasfachaspobres.
