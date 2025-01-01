Los cortes de luz se extienden por toda Sevilla en un verano infernal

Los vecinos de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache se manifiestan de noche para denunciar los apagones que se viven a diario también en decenas de barrios de la capital. Los apagones afectan especialmente a la barriada de Santa Isabel; “dado el estado obsoleto de las instalaciones, nadie en el pueblo está a salvo de una situación similar”. En Sevilla este verano se ha batido el récord histórico de días a más de 40 °C: 30 días de calor extremo; en este mes de agosto, durante 9 días seguidos, los termómetros marcaron más de 40 °C.