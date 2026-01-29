edición general
Cortes en la Autovía del Cantábrico, fuego y tensión con la Guardia Civil: así fue en Asturias la protesta de ganaderos del "súper jueves" contra Mercosur

Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, bloquearon el tráfico en la A-8 a la altura de Ribadedeva y Luarca, quemando fardos de paja y neumáticos y provocando atascos kilométricos

javibaz #1 javibaz
Que les quiten la PAC.
#2 Astur_ *
#1 pac a ganaderos asturianos?
el otro dia decian que la casa de alba, recibe más que todos estos juntos
es buena idea, mejor apostemos por la ganadería intensiva
javibaz #3 javibaz *
#2 lo de la casa de alba será escandaloso. He conocido a varios ganaderos, cambiando de tractor cada cinco años (baratos no son) porque se los subvencionan el 50% del coste.
En mi zona, están quitando vacas para poner caballos, por qué te dan más PAC.
#4 Astur_
#3 donde yo vivo si mide más de 140 cm de ancho, no pasa un tractor
ahora las piden para hacer naves y tener el ganado 24 h 365 días encerrado, por culpa del lobo, perros silvestres, osos, etc..
javibaz #5 javibaz
#4 en mi zona, la mayoría de las cuadras están robotizadas.
