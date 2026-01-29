Cortes en la Autovía del Cantábrico, fuego y tensión con la Guardia Civil: así fue en Asturias la protesta de ganaderos del "súper jueves" contra Mercosur

Los manifestantes, algunos de ellos encapuchados, bloquearon el tráfico en la A-8 a la altura de Ribadedeva y Luarca, quemando fardos de paja y neumáticos y provocando atascos kilométricos
el otro dia decian que la casa de alba, recibe más que todos estos juntos
es buena idea, mejor apostemos por la ganadería intensiva
En mi zona, están quitando vacas para poner caballos, por qué te dan más PAC.
ahora las piden para hacer naves y tener el ganado 24 h 365 días encerrado, por culpa del lobo, perros silvestres, osos, etc..