La Corte Suprema de Brasil alcanzó la mayoría para condenar a Bolsonaro por intento de golpe

Un panel de 5 miembros de la Corte Suprema de Brasil formó mayoría hoy para condenar al expresidente Bolsonaro por intento de golpe y formar parte de una organización criminal armada. La jueza Carmen Lucia votó a favor de condenar al líder de ultraderecha, poniéndose del lado de los jueces Alexandre de Moraes y Flavio Dino, en el juicio sobre un supuesto plan de golpe de Estado. El líder de ultraderecha de 70 años enfrenta hasta más de 40 años de cárcel por liderar una organización criminal armada tras perder las elecciones de 2022 contra Lula.