Corte de Seúl condena a Yoon a 5 años de cárcel por cargos relacionados con decreto de ley marcial

Un tribunal de Corea del Sur condenó el viernes al expresidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión por algunos cargos relacionados con su decreto para imponer la ley marcial.

