La corresponsal internacional Karen Marón analiza la escalada de destrucción en Gaza

Es argentina, pero recorrió más de 40 países cubriendo guerras y conflictos de alta belicosidad. También estuvo en la Primavera Árabe, la rebelión en Libia y la caída de Gadafi en 2011. En esta nota exclusiva con Las12, explica por qué el blanco preferido del gobierno israelí son las mujeres y niños gazatíes, cómo es ser corresponsal con la estadística más alta de muertes de reporteros, a pocos días del atentado contra la cadena Al Jazera y qué piensa de lo que está sucediendo en Gaza

