Correos tramitará la regularización de inmigrantes en solo unos días con medio millón de solicitudes

El Gobierno habilita las ventanillas de Correos para gestionar la regularización de 500.000 migrantes. El nuevo decreto busca agilizar los permisos de residencia y evitar los retrasos históricos de las oficinas de Extranjería.
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No es nacionalidad, es permiso de trabajo por un año.
Nota para fachas:
El saldo fiscal de la inmigración es positivo, es decir que los inmigrantes pagan más impuestos de los que reciben en concepto de ayudas. Además muchos no terminan su vida laboral en España, por lo que nunca cobran sus pensiones.
Así pues, podéis (por decirlo fachamente) disfrutar de que los negros siguen siendo como esclavos y les sacamos los cuartos aunque no quieran o quejaros o quejaron por el reemplazo de tontos por currelas o lo que toque
Ágil, dicen, como con el voto por correo, que llegaban antes las amenazas a políticos que las papeletas.