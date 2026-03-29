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Correos tramitará la regularización de inmigrantes en solo unos días con medio millón de solicitudes

Correos tramitará la regularización de inmigrantes en solo unos días con medio millón de solicitudes

El Gobierno habilita las ventanillas de Correos para gestionar la regularización de 500.000 migrantes. El nuevo decreto busca agilizar los permisos de residencia y evitar los retrasos históricos de las oficinas de Extranjería.

| etiquetas: correos , regularización , inmigrantes , decreo , extranjería
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9 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Se recuerda a los fachas que vienen a soltar mala baba que estas personas ya están trabajando en España y pagando impuestos, esos con los que se crean las ayudas que en España van mayormente a las rentas más altas.
No es nacionalidad, es permiso de trabajo por un año.
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#5 poxemita
#1 los fachas ya saben que están trabajando, son sus jefes, porque no creo que alguien de izquierdas de trabajo a alguien sin papeles y por tanto sin contrato y sin pagar las cotizaciones correspondientes.
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#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 No están pagando impuestos ya que no tienen contrato de trabajo
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TipejoGuti #9 TipejoGuti
#7 Jode que fácil parece el mundo para quien no lo conoce. Están pagando ya todos los impuestos indirectos, además de los municipales (IBI, basura,...) y las tasas.
Nota para fachas:
El saldo fiscal de la inmigración es positivo, es decir que los inmigrantes pagan más impuestos de los que reciben en concepto de ayudas. Además muchos no terminan su vida laboral en España, por lo que nunca cobran sus pensiones.

Así pues, podéis (por decirlo fachamente) disfrutar de que los negros siguen siendo como esclavos y les sacamos los cuartos aunque no quieran o quejaros o quejaron por el reemplazo de tontos por currelas o lo que toque
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Doramio #8 Doramio
#1 O ticket de una pizza
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YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Correos no sabe entregar una carta o un paquete en tiempo y forma, no sabe vender seguros de Axa... y ahora va a saber tramitar una solicitud de nacionalidad? pues fale!
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manzitor #4 manzitor
Al menos igual acaban con las mafias de citas en extranjería.
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josde #6 josde
#4 Si, ahora se trasladaran a las oficinas de correos y cuando vayas a enviar algo o recibir un paquete te tendrás que ir.
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#3 poxemita
"El objetivo es absorber de forma ágil las solicitudes de residencia y trabajo de más de 500.000 personas"

Ágil, dicen, como con el voto por correo, que llegaban antes las amenazas a políticos que las papeletas.
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menéame