Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]

En mensajes de WhatsApp vistos por Colectivo Escape, varios corredores del pelotón Vuelta a España han pedido a Israel-Premier Tech que abandone el Gran Tour español, y el director técnico de la carrera también se ha pronunciado a favor de la salida del equipo. Las peticiones –de un grupo de chat exclusivo para ciclistas que fue confirmado como legítimo por un participante– llegan en medio de una creciente tensión en la Vuelta.