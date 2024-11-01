edición general
21 meneos
20 clics
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]

Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]

En mensajes de WhatsApp vistos por Colectivo Escape, varios corredores del pelotón Vuelta a España han pedido a Israel-Premier Tech que abandone el Gran Tour español, y el director técnico de la carrera también se ha pronunciado a favor de la salida del equipo. Las peticiones –de un grupo de chat exclusivo para ciclistas que fue confirmado como legítimo por un participante– llegan en medio de una creciente tensión en la Vuelta.

| etiquetas: israel premier-tech , palestina , vuelta a españa , ciclismo , genocidio
17 4 1 K 157 actualidad
7 comentarios
17 4 1 K 157 actualidad
kosako #2 kosako
Si ya la presión viene desde dentro.. ni tan mal.
2 K 32
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#2 Pues podría haber venido antes de la carrera y no haberles dejado participar. Lo que no es coherente es que el director de la carrera los deje participar y ahora quiera que se retiren.
0 K 7
#3 Barriales
A tomar por culo los blanqueadores del genocidio.
Hasta el propio dueño del equipo lo reconoce.
2 K 28
Ze7eN #1 Ze7eN *
Dos fuentes más.

Los representantes de los equipos lo discutieron en una reunión de emergencia ayer, antes incluso de la cancelación del final de la etapa en Bilbao, en la salida de etapa, bloqueada a su paso por Enekuri en protesta por el genocidio de Palestina: x.com/Eurosport_ES/status/1963206514648223949

Aquí otra fuente, que confirma que Kiko García, director técnico de la Vuelta, considera que "la solución" al conflicto que ha estallado en la carrera, las numerosas…   » ver todo el comentario
1 K 21
sotillo #4 sotillo
#1 Mientras siguen reventando niños a bombazos y ellos aquí presumiendo de bandera y de ejército
0 K 12
vicus. #5 vicus.
Qué se.dejen de paños calientes y hagan todos una sentada, y se acabó la broma.
0 K 20
Aokromes #7 Aokromes
#5 o que les dejen ganar, yendo de tranquis, para no poder ser sancionados.
0 K 10

menéame