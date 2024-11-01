Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]

En mensajes de WhatsApp vistos por Colectivo Escape, varios corredores del pelotón Vuelta a España han pedido a Israel-Premier Tech que abandone el Gran Tour español, y el director técnico de la carrera también se ha pronunciado a favor de la salida del equipo. Las peticiones –de un grupo de chat exclusivo para ciclistas que fue confirmado como legítimo por un participante– llegan en medio de una creciente tensión en la Vuelta.
| etiquetas: israel premier-tech , palestina , vuelta a españa , ciclismo , genocidio
Hasta el propio dueño del equipo lo reconoce.
Los representantes de los equipos lo discutieron en una reunión de emergencia ayer, antes incluso de la cancelación del final de la etapa en Bilbao, en la salida de etapa, bloqueada a su paso por Enekuri en protesta por el genocidio de Palestina: x.com/Eurosport_ES/status/1963206514648223949
Aquí otra fuente, que confirma que Kiko García, director técnico de la Vuelta, considera que "la solución" al conflicto que ha estallado en la carrera, las numerosas… » ver todo el comentario