·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5788
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
4930
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
4339
clics
Un bombero explica cómo actuar ante un avión que descarga agua en un incendio
3195
clics
Ernest Rivera carga contra un atleta israelí por su polémico gesto: «Debería ser expulsado para siempre del deporte»
4785
clics
Evolución de la Audiencia de MENEAME.NET (periodo enero-julio 2025).
más votadas
504
Un bombero estalla tras las palabras del consejero de Medio Ambiente sobre el voluntario fallecido en León: "Cara de cemento armado"
792
PP y Vox dijeron ‘no’ a reforzar la lucha contra el fuego en Castilla y León
472
Un bombero de Castilla y León: "Estamos en manos de gente que no tiene ni puta idea" | Sociedad | Cadena SER
489
Caos y turnos infinitos en la lucha contra el fuego en Castilla y León: “El operativo ha colapsado y están improvisando”
519
Ignorar la prevención, pagar el precio: Castilla y León y la factura del negacionismo climático
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
18
clics
Coronel Richard Black: "La CIA desembarcó en Siria en 2011 y abasteció a Al Qaeda bajo la operación Timber Sycamore"
Declaraciones del coronel retirado de EEUU y ex jefe de Derecho Penal del Pentágono, Richard Black.
|
etiquetas
:
cia
,
eeuu
,
al qaeda
15
4
0
K
194
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
0
K
194
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCmasacrado
Un informe norteamericano predice el resurgimiento del Estado Islámico en Europa
www.meneame.net/story/informe-norteamericano-predice-resurgimiento-est
El exdirector del Mossad de Israel admite que Israel armó a Al Qaeda y otros grupos terroristas en Medio Oriente
www.meneame.net/story/exdirector-mossad-israel-admite-israel-armo-qaed
4
K
52
#4
Asimismov
#1
muchos lo sospechábamos con fundamento, ahora lo sabemos y el financiador de todo esto será ... ¿Catar?
Pronto lo confirmaremos.
0
K
12
#2
Jointhouse_Blues
Intrigas de corte, de las que nunca verás en los noticiarios.
0
K
11
#3
zentropia
Podria comentar que Arabia Saudi, Jordania, Turquia y otros fueron los que proporcionarion las armas
en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore
De paso que Al Assad era armado, finaciado y entrenado por Rusia e Iran.
En definitiva, no es solo USA haciendo cosas. Pero claro, RIchard es un habitual de Russia Today y defiende el punto de vista de quien le paga.
0
K
10
#5
Malinke
#3
esa es la cuestión, que USA lo es, pero la mayoría de la gente que sólo ve telediarios y programas interesados piensan que sólo son malos los que les enseñan en esos telediarios y programas, osea lo era Al Assad y lo es Putin, cuando USA lleva décadas metido en todos los fregaos alrededor del mundo y la UE lo tiene como aliado preferente.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El exdirector del Mossad de Israel admite que Israel armó a Al Qaeda y otros grupos terroristas en Medio Oriente www.meneame.net/story/exdirector-mossad-israel-admite-israel-armo-qaed
Pronto lo confirmaremos.
en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore
De paso que Al Assad era armado, finaciado y entrenado por Rusia e Iran.
En definitiva, no es solo USA haciendo cosas. Pero claro, RIchard es un habitual de Russia Today y defiende el punto de vista de quien le paga.