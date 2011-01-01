edición general
Coronel Richard Black: "La CIA desembarcó en Siria en 2011 y abasteció a Al Qaeda bajo la operación Timber Sycamore"

Coronel Richard Black: "La CIA desembarcó en Siria en 2011 y abasteció a Al Qaeda bajo la operación Timber Sycamore"

Declaraciones del coronel retirado de EEUU y ex jefe de Derecho Penal del Pentágono, Richard Black.

NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Asimismov #4 Asimismov
#1 muchos lo sospechábamos con fundamento, ahora lo sabemos y el financiador de todo esto será ... ¿Catar?
Pronto lo confirmaremos.
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Intrigas de corte, de las que nunca verás en los noticiarios.
zentropia #3 zentropia
Podria comentar que Arabia Saudi, Jordania, Turquia y otros fueron los que proporcionarion las armas
en.wikipedia.org/wiki/Timber_Sycamore

De paso que Al Assad era armado, finaciado y entrenado por Rusia e Iran.

En definitiva, no es solo USA haciendo cosas. Pero claro, RIchard es un habitual de Russia Today y defiende el punto de vista de quien le paga.
Malinke #5 Malinke
#3 esa es la cuestión, que USA lo es, pero la mayoría de la gente que sólo ve telediarios y programas interesados piensan que sólo son malos los que les enseñan en esos telediarios y programas, osea lo era Al Assad y lo es Putin, cuando USA lleva décadas metido en todos los fregaos alrededor del mundo y la UE lo tiene como aliado preferente.
