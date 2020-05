El coronavirus dificulta pero no frena el tráfico de especies

Lejos de frenar el tráfico de animales, la pandemia de Covid-19 está provocando ciertos cambios en las dinámicas de esta actividad. Así lo denuncia la organización Wildlife Justice Commission (WJC) en su recente informe Rapid assessment of the impact of Covid-19 on wildlife trafficking, en el que constatan que el coronavirus solo esta dificultando pero no parando el contrabando. Los traficantes de especies se han visto se han visto obligados a modificar los métodos de transporte y los destinos de los animales, buscando otros mercados.