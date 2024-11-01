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El coro de los segundos
¿Por qué tantos países latinoamericanos creen tener el himno más bello del mundo, solo por detrás de 'La Marsellesa'?
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#1
PerritaPiloto
En el colegio "pedirse segun" era garantia de ir delante de casi todos y no discutir con nadie. Siempre habia varios que se pedian "prime". Inevitablemente terminaban discutiendo y todos ellos menos uno, al final terminaban de los "ulti" por haber perdido tiempo discutiendo y haberse colcado todos los demas en orden. A veces incluso los segun éramos primeros porque no esperábamos a que los aspirantes a prime dejasen de pelear para hacer lo que hubiese que hacer.
Si alguien mas se pedía segun simplemente me colocaba detrás. Los segundos quierianos ir delante pero no discutir.
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#2
manc0ntr0
Porque ninguno conoce el Asturias, patria querida.
Como me decía un día un colega: todos los himnos hablando de batallas épicas, sangre y honor y los asturianos diciendo que van a coger una flor, encaramarse a un balcón y dársela a su morena
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Si alguien mas se pedía segun simplemente me colocaba detrás. Los segundos quierianos ir delante pero no discutir.
Como me decía un día un colega: todos los himnos hablando de batallas épicas, sangre y honor y los asturianos diciendo que van a coger una flor, encaramarse a un balcón y dársela a su morena