Corina Machado, a favor de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado defendió este jueves la realización de una posible intervención del ejército de Estados Unidos sobre el territorio venezolano, contrario a lo que suele esperarse de una figura distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Paralelamente, Machado ha ofrecido una visión económica presentada como “la oportunidad del billón de dólares”. Se trata, en última instancia, de un esquema de privatización integral de la industria petrolera, de apertura al capital extranjero y de desregulación fiscal.