Corea del Sur otorga a Trump una corona de oro en medio de un acuerdo para desbloquear las negociaciones comerciales por valor de 350 000 millones de dólares (Eng)
Seúl afirma que ha alcanzado un amplio acuerdo en materia de inversión y construcción naval, mientras la atención se centra en la reunión entre Estados Unidos y China.
#2
tul
nadie dora la perlita al amo como sus esclavos de territorios ocupados, han sabido condensar a la perfeccion los deseos de trumpo en ese regalo
1
K
29
#5
pacote
Los coreanos no son tontos. Al tio Donald lo que le gusta es que lo traten como a un ser supremo, o sea, como un emperador o rey. O sea, que le regalas una corona dorada y al tio se le borra automáticamente de la cabeza los aranceles y tal.
Pues nada, por aquí que vayan preparando una réplica de la Corona Real, por si algún día el hombrecillo naranja se nos pone tonto, y ya verás como se le quita la tontería.
(ver para creer).
1
K
29
#4
vviccio
*
Trump es peor que un niño mimado. Hay que saber torearlo hasta que pase el temporal.
0
K
12
#1
sorrillo
Entre troleo y ponerse los primeros de la fila de súbditos.
0
K
10
#3
Verdaderofalso
*
#1
que miren bien si lleva micros
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
