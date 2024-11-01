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Corea del Norte lanza varios misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este por las dos Coreas, apenas días después del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance.La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que los lanzamientos tuvieron lugar sobre las 6.00 hora local (21.00 GMT) y aclaró que los proyectiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.

| etiquetas: corea del norte , lanza , misiles balísticos , mar de japón
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6 comentarios
2 1 3 K -3 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
los proyectiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón

Errónea entonces. Sensacionalista.
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Cuñado #3 Cuñado
#1 A Japón le está costando similar que todo aquello hace más de 70 años que ya no es suyo.
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Supercinexin #5 Supercinexin
#3 Japón no deja de ser otra marioneta más de USA, como Europa. Cuando USA necesite provocaciones y guerras en la zona, ahí está la marioneta para bailar.
2 K 50
earthboy #6 earthboy
Noticia, noticia... no es.
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#2 Toponotomalasuerte
Un cachondo el yongni
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antesdarle #4 antesdarle
Algún disidente iría atado a esos misiles
0 K 10

menéame