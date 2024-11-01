Corea del Norte lanza varios misiles balísticos hacia el mar de Japón

Corea del Norte lanzó este domingo varios misiles balísticos hacia el mar de Japón, conocido como mar del Este por las dos Coreas, apenas días después del lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance.La primera ministra nipona, Sanae Takaichi, indicó a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X que los lanzamientos tuvieron lugar sobre las 6.00 hora local (21.00 GMT) y aclaró que los proyectiles cayeron fuera de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Japón.