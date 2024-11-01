edición general
El cordón que une a España con Israel más allá de las armas: constructoras, control de presos, tecnología y competiciones

El Gobierno anunció una "desconexión" militar por decreto que aún no se ha concretado. En el ámbito civil, empresas israelíes organizan festivales de música, instalan renovables en España y ganan concursos públicos, como el de las pulseras telemáticas para presos. El gigante español Indra o la vasca CAF tienen enormes contratos en el país de Netanyahu.

4 comentarios
Torrezzno #4 Torrezzno
Se olvidan de Palantir que el gobierno de progreso contrató en 2023 justo al comienzo del genocidio

forbes.es/ultima-hora/351056/defensa-adjudica-a-palantir-contratista-d

Que rápido se olvidan las cosas
pepel #2 pepel
Reyes eméritos haciendo de intermediarios para las constructoras,...
#1 pcmaster
El problema es que eso no se puede eliminar de un día para otro. Aunque se pretenda no comprar nada a Israel, antes de anular los contratos hace falta encontrar una alternativa.

Pero sí, dentro de lo posible, a Israel ni agua.
#3 omega7767
#1 fácil, seguridad nacional

Israel es un peligro para la seguridad, nos ha espiado!!!!

De la misma manera que EEUU ha cortado con Huawei
