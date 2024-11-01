El cordón que une a España con Israel más allá de las armas: constructoras, control de presos, tecnología y competiciones

El Gobierno anunció una "desconexión" militar por decreto que aún no se ha concretado. En el ámbito civil, empresas israelíes organizan festivales de música, instalan renovables en España y ganan concursos públicos, como el de las pulseras telemáticas para presos. El gigante español Indra o la vasca CAF tienen enormes contratos en el país de Netanyahu.
| etiquetas: israel , españa , indra , caf , netanyahu , gaza
forbes.es/ultima-hora/351056/defensa-adjudica-a-palantir-contratista-d
Que rápido se olvidan las cosas
Pero sí, dentro de lo posible, a Israel ni agua.
Israel es un peligro para la seguridad, nos ha espiado!!!!
De la misma manera que EEUU ha cortado con Huawei