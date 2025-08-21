edición general
Coral Regí, educadora: “Tenemos que ser más exigentes en la selección del profesorado”

Coral Regí, educadora: “Tenemos que ser más exigentes en la selección del profesorado”

Deberíamos ser más exigentes en la selección. El acceso tiene que servir para que el docente demuestre tres cosas. Que tiene claro cómo es el perfil del alumno y el fin social de educación; que cuenta con recursos pedagógicos, porque su función es que los alumnos aprendan, no que él explique muy bien y, evidentemente, que conozca su materia.

#1 mcfgdbbn3 *
“Tenemos que ser más exigentes en la selección del profesorado”
¿Más?

Es muy fácil culpar de todo a los profesores, cuando normalmente el nivel de la ESO suele estar cubierto de sobra por la formación previa que tienen los profesores (mínimo un grado y el máster de secundaria, y no valen diplomaturas para las asignaturas importantes).

El problema por lo general viene de casa, si desde casa no les enseñan a apreciar el aprendizaje, lo que les expliques les va a parece &quo…   » ver todo el comentario
#9 osmond
#3 #1 está escribiendo un artículo sobre uno de los múltiples problemas que hay en el sistema educativo, lo cual es más que respetable, lo mismo que hay múltiples artículos que solo se centran en los problemas de financiación. Si no en vez de un artículo tendría que escribir una enciclopedia.
Como para muestra un botón, a algún amigo profesor, médico o lo que sea, preguntadle si tiene compañeros de trabajo a los que habría que echar a la calle por vagos e incompetentes pero que es imposible por su condición de funcionarios. Todavía no me he encontrado a ninguno que diga que a nadie. Y eso no quita que haya problemas mucho mayores.
#13 mcfgdbbn3 *
#9: Muchos de esos incompetentes quizás sean personas con muy buena memoria.

Si pones más difícil el acceso a la profesión docente es relativamente fácil que estés favoreciendo a los que tengan muy buena memoria, aunque en lo demás fallen. Tampoco me gustan las pruebas de evaluación directa de la persona, porque se prestan mucho a la subjetividad, en la policía directamente si eres de izquierdas te echan para atrás, dicen que sicológicamente no eres apto y listo.

¿Sabes qué haría yo? Lo…   » ver todo el comentario
#23 osmond *
#13 hay otros métodos que se han demostrado eficientes. En Finlandia según tengo entendido aprobar la oposición no te garantiza el puesto, si no que tienes que estar unos años de prácticas bajo la supervisión del resto de profesores.
Eso va a echar para atrás a quien tan solo busca seguridad laboral y puede servir para detectar a quien no está hecho para ese trabajo.
Milmariposas #8 Milmariposas *
"que los alumnos aprendan, no que él explique muy bien"...

Y los dos a la vez ya sería la ostiaenvinagre... xD

Dar voz a gilipollas nunca es una buena idea.
Uda #3 Uda *
Y la de los padres y madres??? Y del alumnado que m dices,Coral, querida?
#7 molybdate
Una sociedad que realmente le dé importancia a la educación debe tener a los docentes entre los mejores pagados en la función pública y debe promover el prestigio de la profesión.

Pagando muy bien y con prestigio social, serán los mejores los que quieran acceder a la docencia y no aquellos que no ven otra salida como pasa ahora.
Quieres un buen trabajo? Paga a los mejores para que lo hagan. Si lo ves demasiado caro es que no le das suficiente importancia a la educación.
#22 mcfgdbbn3
#7: Pues yo personalmente no necesito mucho dinero, sí necesito que el estado se encargue de garantizar que todas las personas podamos acceder a una vivienda digna (no hace falta un casoplón), si me toca dar clases en un pueblo, que haya un autobús y no tenga que conducir, si me pongo malo que la baja no sea un problema...

Pagar más significa aumentar el gasto, si además queremos menos alumnos en clase, el gasto sube aún más, así que si hay que elegir, prefiero un a clase con menos alumnos donde si uno se pone a hablar pueda acercarme un momento para que se calle sin decirle nada, y que en ese momento no se ponga otro a hablar en otro sitio.
#10 Archaic_Abattoir
Hoy día si quieres que tus hijos alcancen la excelencia debes ser tú como padre o madre el que le provea de conocimiento y criterio. Ya no valen ni los colegios ni lugar clases particulares privadas.
#20 Licotero
Bueno, mientras siga contando más en el baremo un curso de mindfulness que un doctorado, es lo que hay.
babuino #16 babuino
También estaría bien:
1. No volver loco al profesorado con reformas que reforman la reforma que...
2. Dotar de recursos materiales. Una educación digna requiere medios dignos.
3. Ser realistas. No se puede pedir al docente ser educador, psicólogo, especialista en otras especialidades, monitor, malabarista, mediador de conflictos familiares, administrativo...
Para empezar.
babuino #17 babuino
Y aparte, la noticia obliga a "truquis" para leerla.
Voto muro de pago.
Khadgar #21 Khadgar
#17 Estoy hasta los huevos de esto. Abres enlace -> tienes que aceptar las cookies para acceder al contenido gratuito -> jajaja el contenido no es gratuito, que te aprovechen las cookies.
#4 SACROMONTE
"Y hemos de intentar que las personas que accedan a la función docente tengan claro que su perfil es de educador, no de profesor de una asignatura."
La educación es y desde casa, yo enseño mi asignatura que para lo que estoy cualificado y tengo que darlo todo.
#5 molybdate
#4 Si tú papel se ciñe a dar tu asignatura no eres buen docente
#6 SACROMONTE
#5 Para ti que es un buen docente...
Flogisto #12 Flogisto
#6 Para mi alguien que forma seres humanos. Aunque también entiendo que hay otro tipo de docente, el que proporciona un conocimiento exclusivamente técnico a adultos ya educados, en ese caso sí debe tener mucho más peso el contenido de la asignatura. Pero si hablamos de personas en desarrollo, entonces lo primero. Con esto no quiero decir que la educación se deba delegar exclusivamente al docente, la educación empieza siempre en el hogar, pero las horas lectivas no deben quedarse al margen de esa educación.
#14 SACROMONTE
#12 Lo que dices me parece correcto, yo no doy en primaria, ni ESO, doy en ciclos superiores y cursos de especialización en FP, lo cual no implica que se tenga respeto a las personas y las formas.
#18 mcfgdbbn3
#12: Y también enseñar a aprender.

Cosas como aprender a hacer tus propias reglas memotécnicas, explicar los problemas que te pueden surgir durante el aprendizaje, cómo gestionar los altibajos emocionales...
Khadgar #19 Khadgar
#5 Ya te puedes dar con un canto en los dientes si tu asignatura te la imparte un profesor que entiende dicha asignatura.
#11 daniMate
Jajajajajajja me parto de la risa.


Hay especialidades donde, cada año, se quedan sin profesores y tienen que tirar de "materias afienes"

Puedes ser todo lo exigente que quieras, simplemente no pasarán el corte muchos. Bien, y que haces? Dejas las aulas sin profesores


Aqui el problema es que se maltrata al profesor, que se desprestigia la profesión, que no hay buenos sueldos ni posibilidad de carrera profesional.

No sé estimula la vocación ni se recomienda el esfuerzo

Es fácil ser más exigente. Pero el caso es casi nadie se quiere meter y mucho menos los "listos" que saben como arreglar la educación pero no se quieren meter en un aula ni atados.
#15 SACROMONTE
#11 Seguramente esa Señora no ha entrado en una clase en su vida nivel de instituto, no me vale una hora, con un par de semana a tiempo completo, seguro que cambia ese percepción que tiene. Tiene montones de colegios e institutos para pasar dos semanas..
lobotomico2 #2 lobotomico2
Debemos exigirles que no exijan nada a los pobres niños.

Lo importante es que los niños sean felices.
