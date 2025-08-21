Coral Regí, educadora: “Tenemos que ser más exigentes en la selección del profesorado”

Deberíamos ser más exigentes en la selección. El acceso tiene que servir para que el docente demuestre tres cosas. Que tiene claro cómo es el perfil del alumno y el fin social de educación; que cuenta con recursos pedagógicos, porque su función es que los alumnos aprendan, no que él explique muy bien y, evidentemente, que conozca su materia.
| etiquetas: selección , profesorado , educación , educador , docente
¿Más?
Es muy fácil culpar de todo a los profesores, cuando normalmente el nivel de la ESO suele estar cubierto de sobra por la formación previa que tienen los profesores (mínimo un grado y el máster de secundaria, y no valen diplomaturas para las asignaturas importantes).
El problema por lo general viene de casa, si desde casa no les enseñan a apreciar el aprendizaje, lo que les expliques les va a parece &quo… » ver todo el comentario
Como para muestra un botón, a algún amigo profesor, médico o lo que sea, preguntadle si tiene compañeros de trabajo a los que habría que echar a la calle por vagos e incompetentes pero que es imposible por su condición de funcionarios. Todavía no me he encontrado a ninguno que diga que a nadie. Y eso no quita que haya problemas mucho mayores.
Si pones más difícil el acceso a la profesión docente es relativamente fácil que estés favoreciendo a los que tengan muy buena memoria, aunque en lo demás fallen. Tampoco me gustan las pruebas de evaluación directa de la persona, porque se prestan mucho a la subjetividad, en la policía directamente si eres de izquierdas te echan para atrás, dicen que sicológicamente no eres apto y listo.
¿Sabes qué haría yo? Lo… » ver todo el comentario
Eso va a echar para atrás a quien tan solo busca seguridad laboral y puede servir para detectar a quien no está hecho para ese trabajo.
Y los dos a la vez ya sería la ostiaenvinagre...
Dar voz a gilipollas nunca es una buena idea.
Pagando muy bien y con prestigio social, serán los mejores los que quieran acceder a la docencia y no aquellos que no ven otra salida como pasa ahora.
Quieres un buen trabajo? Paga a los mejores para que lo hagan. Si lo ves demasiado caro es que no le das suficiente importancia a la educación.
Pagar más significa aumentar el gasto, si además queremos menos alumnos en clase, el gasto sube aún más, así que si hay que elegir, prefiero un a clase con menos alumnos donde si uno se pone a hablar pueda acercarme un momento para que se calle sin decirle nada, y que en ese momento no se ponga otro a hablar en otro sitio.
1. No volver loco al profesorado con reformas que reforman la reforma que...
2. Dotar de recursos materiales. Una educación digna requiere medios dignos.
3. Ser realistas. No se puede pedir al docente ser educador, psicólogo, especialista en otras especialidades, monitor, malabarista, mediador de conflictos familiares, administrativo...
Para empezar.
Voto muro de pago.
La educación es y desde casa, yo enseño mi asignatura que para lo que estoy cualificado y tengo que darlo todo.
Cosas como aprender a hacer tus propias reglas memotécnicas, explicar los problemas que te pueden surgir durante el aprendizaje, cómo gestionar los altibajos emocionales...
Hay especialidades donde, cada año, se quedan sin profesores y tienen que tirar de "materias afienes"
Puedes ser todo lo exigente que quieras, simplemente no pasarán el corte muchos. Bien, y que haces? Dejas las aulas sin profesores
Aqui el problema es que se maltrata al profesor, que se desprestigia la profesión, que no hay buenos sueldos ni posibilidad de carrera profesional.
No sé estimula la vocación ni se recomienda el esfuerzo
Es fácil ser más exigente. Pero el caso es casi nadie se quiere meter y mucho menos los "listos" que saben como arreglar la educación pero no se quieren meter en un aula ni atados.
Lo importante es que los niños sean felices.