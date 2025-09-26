El copropietario del solar de las infraviviendas de Manacor: «No he cobrado nada, son okupas y quiero que se vayan»

Belkacem Bouchouala Azirar, es copropietario, junto a su expareja, de la parcela en suelo rústico de las 11 infraviviendas ubicadas en el camí de Son Rector de Manacor, recientemente investigadas por el servicio de inspección de Habitatge del Govern y la Policía Nacional. El hombre asegura que cuando compró el solar «ya estaba okupada» y desde entonces «ha entrado y salido mucha gente». Bouchouala ha reiterado una y otra vez a las preguntas formuladas por esta redacción que «nunca he cobrado ningún alquiler, no existe ningún documento que lo...
| etiquetas: infraviviendas , parcela manacor , copropietario dice que son okupas
2. Compras un solar sin saber su estado legal y te quejas cuando tienes que pagar la multa
3. Como en España se respeta la vida de la gente por muy jodida que esté, llamas a los medios para que te hagan casito.
Si compras un solar donde sabes que vive gente en la pobreza, donde han construido sus viviendas como han podido y malviven como buenamente pueden. Si lo haces pensando que la policía los va a echar a la calle para que tú te hagas un chalet... te mereces todo lo malo que te pueda pasar.
Qué aso de gente, qué asco de falta de empatía. Qué asco de falta de civismo. Qué asco de gente miserable que aún los apoya.