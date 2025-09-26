El copropietario del solar de las infraviviendas de Manacor: «No he cobrado nada, son okupas y quiero que se vayan»

Belkacem Bouchouala Azirar, es copropietario, junto a su expareja, de la parcela en suelo rústico de las 11 infraviviendas ubicadas en el camí de Son Rector de Manacor, recientemente investigadas por el servicio de inspección de Habitatge del Govern y la Policía Nacional. El hombre asegura que cuando compró el solar «ya estaba okupada» y desde entonces «ha entrado y salido mucha gente». Bouchouala ha reiterado una y otra vez a las preguntas formuladas por esta redacción que «nunca he cobrado ningún alquiler, no existe ningún documento que lo...