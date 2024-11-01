Copias de copias: cartas interceptadas por los británicos durante la Guerra de Independencia estadounidense [ING]

Tras las primeras batallas de la Guerra de Independencia en Lexington y Concord en abril de 1775, el gobierno británico quiso sondear la opinión de los estadounidenses sobre el conflicto que se estaba gestando. En el siglo XVIII no existían las encuestas, así que, ¿cómo lo hicieron? Leyendo el correo de los estadounidenses. (Traducción en #1)
En junio de 1775, después de que las noticias de Lexington y Concord llegaran a Londres, Lord Dartmouth, secretario de Estado británico para las colonias, ordenó a la… » ver todo el comentario