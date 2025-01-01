edición general
2 meneos
12 clics

Con una copia de Toma 6 puedes jugar a OTROS CUATRO JUEGOS (al menos)  

Te enseñamos cómo con una simple baraja de Toma 6, puedes jugar a al menos, otros cuatro juegos. Así, con un único juego, tienes cinco en una misma baraja, si en algunos juegos pones de tu parte para la preparación.

| etiquetas: juegos , de , mesa
1 1 0 K 15 ocio
1 comentarios
1 1 0 K 15 ocio
#1 R2dC
Magnifico juego: boardgamegeek.com/boardgame/268586/6-nimmt-25-jahre

Esta es la mejor descripción gráfica de como se siente el juego con distinta cantidad de jugadores: youtu.be/QQMMfyUhFLU?t=617
0 K 12

menéame