Copernicus anticipa que 2023-2025 será "el primer trienio por encima de los límites de temperatura del Acuerdo de París"

En estos días en los que se recuerda tanto el famoso Acuerdo de París de la COP21 -en el que los países decidieron limitar las emisiones para evitar que la temperatura subiera 1 grado y medio por encima de la media del llamado "periodo preindustrial- los datos de Copérnicus certifican, un mes más, que ya estamos en otra pantalla: Octubre de 2025 fue 1,55 °C más cálido que el promedio preindustrial. Es el primer mes -desde abril de 2025- que sobrepasa temporalmente el umbral de 1,5 °C.

pepel #3 pepel
Menudo anticipo a finales de 2025.
#1 wai
Y 2023-2026 será el primer cuatrieno. Guardad mi comentario.
aupaatu #2 aupaatu *
Parece que la derecha Europea de la union, no acierta con ningúna resolución para frenar el cambio climático y para rematarlo, la increíble solución para algunos lumbreras ,es votar a la derecha radical para arreglarlo.
Alguien da más.
