Copenhague, el bienestar hecho ciudad

Copenhague tiene Green Wave (la ola verde) con el que los semáforos están sincronizados para favorecer que los ciclistas que circulan en hora punta a 20 kilómetros por hora puedan alcanzarlos en verde durante todo el trayecto en diferentes rutas por toda la ciudad. La capital de Dinamarca fue nombrada en junio la ciudad más habitable del mundo según el Global Liveability Index 2025.Más de un tercio de los edificio en Copenhague son viviendas cooperativas.No compras la vivienda concreta como propiedad privada, sino que compras derecho de uso...