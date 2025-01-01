Coordinador de Médicos Sin Fronteras en Gaza: "Perdemos a pacientes porque no se puede gestionar tal barbaridad"

"Aitor Zabalgogeazkoa ha sido el coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza durante dos meses, entre junio y agosto, y ha sido testigo del aumento del hambre entre los palestinos. Acaba de regresar a España y ha hablado con elDiario.es sobre lo difícil que es para su organización y otras ONG internacionales ayudar a la población de la Franja, en medio de las crecientes restricciones del Gobierno israelí, que ha impuesto un bloqueo casi total sobre el enclave palestino desde hace meses."