La convocatoria por Israel de 130.000 reservistas plantea riesgos jurídicos para los ciudadanos con doble nacionalidad y sus países de origen [EN]

Altos mandos de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han anunciado que unos 130.000 reservistas participarán en la operación militar prevista por Israel para tomar la ciudad de Gaza. Se espera que los combates continúen hasta bien entrado 2026. El primer grupo de entre 40.000 y 50.000 reservistas se presentará el 2 de septiembre. Nuestra investigación, que se publicará en un libro de próxima aparición, muestra que los planes de llamada a filas plantean importantes cuestiones jurídicas para los países que permiten a sus ciudadanos con doble na

TooBased #1 TooBased
Es su país, pero tienen otros países de origen... qué raro
Connect #4 Connect
#1 Durante muchos años Israel promovió la inmigración siempre y cuando fueran judíos. Luego se dieron cuenta que negros no les gustaban. Así que los negros judíos que llegaron de Etiopía trataron de devolverlos pero ya era tarde. Hoy esos negros sufren tanta discriminación como los negros en Estados Unidos.
victorjba #6 victorjba
#1 No es raro, la mitad de los jurgolistas tienen doble nacionalidad
kinz000 #3 kinz000
Este sería un buen momento para los países que dicen querer hacer algo advertir a sus nacionales que serán juzgados por crímenes de guerra si participan en este genocidio.
#8 omega7767
#7 Cada semana se ve una bajada de pantalones/faldas nueva de Europa con EEUU. Esta semana los coches americanos en europa, hace unas semanas el presupuesto de la OTAN, que si españa debe de dejar usar Huawey, energía eólica

Que no te sorprenda que votando como votamos (y muy orgullosos la mayoría), acabemos con EEUU imponiendonos en Europa el uso libre de armas o mandando tropas europeas a luchar contra China
thoro #2 thoro
Sigan comprando patatas a Israel, que cualquiera defiende sus principios desde el WC mientras no le toque el bolsillo o las vacaciones.
#5 omega7767
#2 ¿patatas (88 millones dolares)? Europa es el principal comprador de armamento de Israel (15 mill millones dolares). Eso no lo compras tú o yo, lo compran nuestros gobiernos. Eso está a prueba de boicots.
thoro #7 thoro *
#5 Ciertamente cada vez que necesito munición y misiles tierra-aire los encuentro mezclados con los nacionales en el supermercado...
Ciertamente hay quien se enorgullece de votar para que Europa no fabrique su propio armamento en Europa y tener que comprarlo fuera.
Ciertamente, considero hipócrita y despreciable a quien pide a los demás lo que NO está dispuesto a ceder de si mismo.
