edición general
18 meneos
19 clics
Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

La Internacional Antifascista ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos en España, situada en la calle Serrano número 75 de Madrid, para protestar "contra la agresión imperialista y por la paz y la soberanía de los pueblos". El cartel de la convocatoria ha sido difundido este sábado, entre otros, por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha llamado a no dar "ni un paso atrás contra el imperialismo" dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump...

| etiquetas: inteenacional antifascista , venezuela , eeuu , invasión
15 3 0 K 126 politica
10 comentarios
15 3 0 K 126 politica
Comentarios destacados:      
anarion321 #1 anarion321
"el pueblo venezolano es soberano"

Lo es, y cuando se publiquen las actas, se sabrá a donde han dirigido su soberanía.

Llevan más de un año con un gobierno ilegítimo usurpando el poder, con la soberanía secuestrada.
7 K 47
Pejeta #2 Pejeta
#1 y claro ahora llega el gobierno fascista de USA para decir este si y este no.
1 K 10
anarion321 #4 anarion321
#2 "fascista"

Chupito.

No hace falta que llegue USA para decir que el régimen de Maduro es ilegítimo.
2 K 25
#8 guillersk
#4 fascista = chupito en esta web es alcoholismo :-D
3 K 42
makinavaja #5 makinavaja
#1 Lo que es seguro es que no han votado a Trump para decidir lo que ocurre en Venezuela...
4 K 52
fofito #6 fofito
#1 Coño,como pasa en Palestina. Esperemos que los repartidores de democracia no se demoren más en derrocar al gobierno opresor y genocida israelí.
2 K 29
anarion321 #7 anarion321
#6 Doble chupito.

Sí, seguro que el que tiene secuestrada Palestina son esos y no Hamas.
1 K 7
#9 JGG
Me gustaría ver cuantos venezolanos hay en esa manifestación.
1 K 25
#3 petal
Si son antifascistas deberían ir contra maduro
0 K 15
#10 Perrota
Otan no, bases fuera. Más claro que nunca. ¿Cuándo reaccionará Europa? Cuando sea Groenlandia? Vaya panda de inútiles.
0 K 10

menéame