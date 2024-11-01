Convocan una protesta ante la embajada de EEUU en Madrid contra la 'agresión imperialista' a Venezuela

La Internacional Antifascista ha convocado una concentración este domingo a las 12.00 horas frente a la Embajada de Estados Unidos en España, situada en la calle Serrano número 75 de Madrid, para protestar "contra la agresión imperialista y por la paz y la soberanía de los pueblos". El cartel de la convocatoria ha sido difundido este sábado, entre otros, por el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, quien ha llamado a no dar "ni un paso atrás contra el imperialismo" dirigido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump...