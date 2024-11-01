Los convenios de sectores inventados por CC.OO. y UGT

Hay convenios colectivos sectoriales y convenios colectivos de empresa. Los sectoriales regulan a todas las empresas de un sector de la economía: el comercio, la hostelería, la banca, la industria química, las autoescuelas, las artes gráficas… Pero dentro de los convenios sectoriales hay algunos muy sospechosos, porque regulan sectores totalmente artificiales y sacados de la manga. Por ejemplo, ¿para qué se creó el convenio de grandes almacenes habiendo convenio de comercio? ¿Y el convenio de restauración moderna habiendo convenio de hostelería