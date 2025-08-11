·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9385
clics
Esta farmacéutica española se quedó a cuadros con todo lo que encontró al entrar en una farmacia de Nueva York y que en España "sería impensable".
6184
clics
Mujer selk'nam cargando a su hijo en la espalda en 1923 [ENG]
3725
clics
Cortometraje turco de dos minutos gana 27 premios
3263
clics
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
3442
clics
Resulta que era un sinvergüenza
más votadas
545
Proliferan las playas privadas en España: el fenómeno ilegal que ha cerrado ya 13 zonas de baño
499
Greta Thunberg anuncia que la mayor flotilla de ayuda a Gaza partirá desde España
521
EE.UU. reitera el apoyo incondicional a Israel y se queda solo ante la ONU
380
Clausurada la web de la falsa agencia de viajes anunciada por Vito Quiles: "Este dominio ha sido incautado por el FBI"
440
UGT defiende a Ayuso en el conflicto laboral de la Comunidad de Madrid
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
119
clics
El contundente aviso de LaLiga contra la piratería: "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti"
Con el inicio de la temporada 25-26, LaLiga intensifica su lucha contra el fraude audiovisual y advierte a los aficionados de los riesgos de ver sus partidos de forma ilegal.
|
etiquetas
:
la liga
,
piratería
,
asustaviejas
3
1
3
K
9
actualidad
18 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
3
K
9
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
victorjba
Pero no mi dinero
6
K
75
#3
MPR
*
#1
Pero LaLiga quiere tenerte a ti y a tu dinero, por eso les jode tanto el futbol pirata, porque les quitan las 2 cosas que ansían (y, por eso, tampoco les basta con recuperar el dinero).
2
K
32
#2
SeñorPresunciones
Di no a las drogas. Di no a La Liga.
4
K
51
#4
frg
#2
Creo que no me he gastado en drogas lo que actualmente cuesta ver la liga.
3
K
48
#7
victorjba
#4
Tu es que eres un muermo
0
K
14
#9
frg
*
#7
Me refería mensualmente, pero bueno, igual alguna que otra vez, ...
1
K
27
#8
SeñorPresunciones
#4
Lo digo también un poco por la estética del anuncio. Parece una campaña muy turbia contra la politoxicomanía.
2
K
35
#14
The_Ignorator
¿Acaso dispararías a un policía, le robarías el casco, luego te cagarías en él, se lo enviarías a su esposa y lo volverías a robar?
CC
#2
#10
0
K
10
#15
Fumanchu
#14
Grande IT crowd jajajaja
1
K
17
#12
pedrobotero
Pero... no era La Liga la que espiaba a sus usuarios o me he perdido algo???
2
K
23
#16
Fumanchu
#12
Si, además como que te espíe un tercero que ofrece servicios aparentemente gratis, mal, si te espía una empresa buena como la liga, bien.
0
K
7
#6
Verdaderofalso
Tranquilos, pondré la radio o veré los resultados en Google. Como mucho usaré la TVE pública.
0
K
20
#10
Fumanchu
Vaya anuncio asustaviejas, me recuerdan a los de no piratees que te conviertes en un delincuente, madre mía, antes no pagaba por el fútbol porque no me gusta, pero tras este anuncio pagaría aún menos, no me gusta que me vendan las cosas por miedo.
1
K
17
#17
pitercio
*
Estos eran los que tomaban posesión de tu dispositivo para espiar con el micrófono
www.meneame.net/story/proteccion-datos-abre-investigacion-app-liga-uti
Casi convierten en deber social darles por culo.
0
K
11
#18
Romfitay
¿Y lo de bloquear medio internet cuando hay partidos? ¿Quién es aquí el delincuente?
0
K
11
#11
TardisKun
Detesto el futbol y su ambiente tóxico, homofóbico y de cuñaos everywhere, pero es que me dan ganas de piratearlo por tal de que le den al Tebas por donde amargan los pepinos.
0
K
11
#13
Vactor20
#11
Con tal de no ver puto futbol y toda la mierda que lo rodea su poder ya no seria tanto.
0
K
7
#5
PatoWC_
Cuñaooooooooooo!!!!
0
K
6
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lo digo también un poco por la estética del anuncio. Parece una campaña muy turbia contra la politoxicomanía.
CC #2 #10
Casi convierten en deber social darles por culo.