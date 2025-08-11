edición general
El contundente aviso de LaLiga contra la piratería: "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti"  

Con el inicio de la temporada 25-26, LaLiga intensifica su lucha contra el fraude audiovisual y advierte a los aficionados de los riesgos de ver sus partidos de forma ilegal.

victorjba #1 victorjba
Pero no mi dinero xD
#3 MPR *
#1 Pero LaLiga quiere tenerte a ti y a tu dinero, por eso les jode tanto el futbol pirata, porque les quitan las 2 cosas que ansían (y, por eso, tampoco les basta con recuperar el dinero).

SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Di no a las drogas. Di no a La Liga.
frg #4 frg
#2 Creo que no me he gastado en drogas lo que actualmente cuesta ver la liga.
victorjba #7 victorjba
#4 Tu es que eres un muermo :troll:
frg #9 frg *
#7 Me refería mensualmente, pero bueno, igual alguna que otra vez, ...
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#4 xD xD xD xD

Lo digo también un poco por la estética del anuncio. Parece una campaña muy turbia contra la politoxicomanía.
2 K 35
The_Ignorator #14 The_Ignorator
¿Acaso dispararías a un policía, le robarías el casco, luego te cagarías en él, se lo enviarías a su esposa y lo volverías a robar?
Fumanchu #15 Fumanchu
#14 Grande IT crowd jajajaja
pedrobotero #12 pedrobotero
Pero... no era La Liga la que espiaba a sus usuarios o me he perdido algo???
Fumanchu #16 Fumanchu
#12 Si, además como que te espíe un tercero que ofrece servicios aparentemente gratis, mal, si te espía una empresa buena como la liga, bien.
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Tranquilos, pondré la radio o veré los resultados en Google. Como mucho usaré la TVE pública.
Fumanchu #10 Fumanchu
Vaya anuncio asustaviejas, me recuerdan a los de no piratees que te conviertes en un delincuente, madre mía, antes no pagaba por el fútbol porque no me gusta, pero tras este anuncio pagaría aún menos, no me gusta que me vendan las cosas por miedo.
pitercio #17 pitercio *
Estos eran los que tomaban posesión de tu dispositivo para espiar con el micrófono www.meneame.net/story/proteccion-datos-abre-investigacion-app-liga-uti
Casi convierten en deber social darles por culo.
Romfitay #18 Romfitay
¿Y lo de bloquear medio internet cuando hay partidos? ¿Quién es aquí el delincuente?
TardisKun #11 TardisKun
Detesto el futbol y su ambiente tóxico, homofóbico y de cuñaos everywhere, pero es que me dan ganas de piratearlo por tal de que le den al Tebas por donde amargan los pepinos.
#13 Vactor20
#11 Con tal de no ver puto futbol y toda la mierda que lo rodea su poder ya no seria tanto.
#5 PatoWC_
Cuñaooooooooooo!!!!
