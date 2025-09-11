edición general
El controvertido cartel de Vox desata la polémica por su campaña contra la «islamización» en Palma

La formación instala vallas publicitarias en varios puntos de la Islas con imágenes de mujeres con burka.

#1 Leon_Bocanegra
Este cartel lo llevan usando tiempo (tampoco les vayamos a pedir que vayan aportando ideas nuevas todos los siglos, no sea que se cansen)
