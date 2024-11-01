Controversia por los nombres de redadas migratorias del gobierno de EE.UU

Los títulos asignados por el Departamento de Seguridad Nacional a sus redadas migratorias (Dirty Bag, Swamp Sweep, Día de Pesca, etc.), junto con el tono a menudo sarcástico de sus declaraciones oficiales, suscitan reacciones encontradas. El congresista Jimmy Gomez, demócrata de California, comentó que estos nombres transmiten un mensaje de deshumanización hacia los inmigrantes en EE.UU., afirmando que "por eso tienen esos nombres repugnantes". Gomez subrayó que el gobierno no utiliza ese tipo de lenguaje en operaciones internacionales.