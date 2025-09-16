edición general
Controles exhaustivos en el Bernabéu: banderas de Palestina retiradas a los aficionados del Marsella

Controles exhaustivos en el Bernabéu: banderas de Palestina retiradas a los aficionados del Marsella

Entre esas medidas, varios seguidores marselleses han denunciado la retirada de banderas de Palestina. “La bandera de Palestina no pasa”, les dicen los miembros de seguridad del estadio, obligando a quienes las portaban a deshacerse de ellas en la propia entrada. MARCA ha visto cómo acaban en la basura.

luspagnolu #2 luspagnolu
Me ha dado por entrar en los comentarios del Marca y, como siempre, la mayoría son sensatos, empáticos, comprensivos...
8 K 89
XtrMnIO #3 XtrMnIO
#2 O sea, pro-genocidas...

Y seguramente se autoengañarán considerándose a sí mismos "buenas personas".
2 K 33
jonolulu #1 jonolulu
Debe de ser un caso aislado en la Policía
4 K 50
Ainhoa_96 #11 Ainhoa_96
#6 El Bernabéu mostró su apoyo a Ucrania con una pancarta gigante y una gran bandera sobre el césped

Lo siento por la fuente: okdiario.com/diariomadridista/real-madrid/bernabeu-mostro-apoyo-ucrani  media
3 K 50
Sandman #8 Sandman
Mientras tanto, unas horas antes en San Mamés... "Estaremos a tu lado desde hoy hasta el último día".  media
2 K 35
#4 AlexGuevara
Como está China….
1 K 21
Katapulta2 #9 Katapulta2
#6 lo que demuestra que el poder económico está "politizado"

Me rio mientras lloro.
1 K 21
Katapulta2 #5 Katapulta2
La derecha de este país es la peste.
1 K 21
mecha #6 mecha
#5 en los campos de fútbol hace mucho tiempo que no se permiten símbolos políticos de ningún, aunque a veces ponen más interés en recogerlos que otras. En Champions, especialmente, se permite menos aún. Y a mi me parece bien.

Que la bandera de Ucrania no solo se permitiera, si no que se fomentaba es lo preocupante. Solo importan las víctimas que a la UEFA le importan.
0 K 8
#10 Leon_Bocanegra
#_7 Si, la verdad es que para alguien de derechas debe ser duro vivir dentro de la cabeza de una buena persona.
0 K 12
#7 manolo_tenaza *
La izquierda se enerva porque no dejan entran banderas de Palestina y mañana cuando salgo un facha con una bandera de España te dirán que las banderas son trapos que no dan de comer y que ellos son patriotas de los servicios públicos.

¿A esta gentuza no les explota el cerebro con tanta puta contradicción? Cómo cojones debe ser vivir dentro de esas cabecitas, dios mío
4 K -38

