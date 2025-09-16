Controles exhaustivos en el Bernabéu: banderas de Palestina retiradas a los aficionados del Marsella

Entre esas medidas, varios seguidores marselleses han denunciado la retirada de banderas de Palestina. “La bandera de Palestina no pasa”, les dicen los miembros de seguridad del estadio, obligando a quienes las portaban a deshacerse de ellas en la propia entrada. MARCA ha visto cómo acaban en la basura.
| etiquetas: control , real madrid , bernabéu , banderas , palestina , marsella
Y seguramente se autoengañarán considerándose a sí mismos "buenas personas".
Lo siento por la fuente: okdiario.com/diariomadridista/real-madrid/bernabeu-mostro-apoyo-ucrani
Me rio mientras lloro.
Que la bandera de Ucrania no solo se permitiera, si no que se fomentaba es lo preocupante. Solo importan las víctimas que a la UEFA le importan.
¿A esta gentuza no les explota el cerebro con tanta puta contradicción? Cómo cojones debe ser vivir dentro de esas cabecitas, dios mío