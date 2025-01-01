edición general
Controla las ruedas bloqueantes de los carritos de la compra con tu telefono! [ENG]

Reproduce los siguientes sonidos por el altavoz de tu teléfono y acércalo a las ruedas de Gatekeeper Systems para bloquearlas o desbloquearlas.

ricambigaetani #1 ricambigaetani
Esos carritos los hay en España?? WTF?
#3 EISev
#1 no sé si es el mismo sistema pero con la bajada del uso del efectivo hay sitios que han cambiado del bloqueo por monedas al bloqueo por posición.
Aokromes #4 Aokromes
#1 en muchos supermercados dicen que solo funcionan en su recinto, en la practica he llegado a ve carritos de mercadona a medio kilometro del mercadona mas cercano xD
flyingclown #5 flyingclown
#1 Si, yo los he visto en dos de las cadenas grandes, en cuanto sales de la zona o intentas salir por la entrada y se bloquean.
#7 Vactor20
#5 Ya no :troll:
alpoza #2 alpoza
parece que la diferencia consiste en un ruidito más para bloquear.
#6 Vactor20
#2 No exactamente. Mirate la conferencia, pero básicamente los carritos funcionan con un cable enterrado en el suelo que genera pulsos electromagnéticos. Lo que hace este ruido es imitar ese pulso en las bobinas de tu altavoz para generar esa señal electromagnetica cerca de la rueda. Y como son sistemas muy tontos... pues voilá pirateado. No usan audio perse, el audio es un subproducto
