·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4574
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4505
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
4181
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3824
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4031
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
652
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
408
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
434
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
315
Hay que detener a Israel
219
La ONU declara la hambruna en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
97
clics
Controla las ruedas bloqueantes de los carritos de la compra con tu telefono! [ENG]
Reproduce los siguientes sonidos por el altavoz de tu teléfono y acércalo a las ruedas de Gatekeeper Systems para bloquearlas o desbloquearlas.
|
etiquetas
:
hack
,
defcon
,
diy
,
hacktheplanet
,
carrito
,
compra
,
rueda
5
1
0
K
56
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
56
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ricambigaetani
Esos carritos los hay en España?? WTF?
0
K
10
#3
EISev
#1
no sé si es el mismo sistema pero con la bajada del uso del efectivo hay sitios que han cambiado del bloqueo por monedas al bloqueo por posición.
0
K
11
#4
Aokromes
#1
en muchos supermercados dicen que solo funcionan en su recinto, en la practica he llegado a ve carritos de mercadona a medio kilometro del mercadona mas cercano
0
K
11
#5
flyingclown
#1
Si, yo los he visto en dos de las cadenas grandes, en cuanto sales de la zona o intentas salir por la entrada y se bloquean.
1
K
12
#7
Vactor20
#5
Ya no
0
K
7
#2
alpoza
parece que la diferencia consiste en un ruidito más para bloquear.
0
K
10
#6
Vactor20
#2
No exactamente. Mirate la conferencia, pero básicamente los carritos funcionan con un cable enterrado en el suelo que genera pulsos electromagnéticos. Lo que hace este ruido es imitar ese pulso en las bobinas de tu altavoz para generar esa señal electromagnetica cerca de la rueda. Y como son sistemas muy tontos... pues voilá pirateado. No usan audio perse, el audio es un subproducto
1
K
17
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente