Contratos esclavos, horarios extremos y control personal: el lado oscuro de la industria k-pop

[..-]Que el k-pop ha conquistado el mundo no es ningún secreto; bandas como BTS, quizá la más conocida del género en la escena internacional, han conseguido posicionarse en lo más alto de las listas en mercados tan complejos como el de Estados Unidos; de hecho, la propia banda sonora de Kpop Hunter Demons ha logrado posicionarse en el top 1 de la Billboard 200. Sin embargo, lo que no se conoce tanto es la enorme maquinaria industrial y de control que hay tras el negocio coreano.