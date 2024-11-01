‘Contralgoritmia’, un alegato contra las nuevas tecnologías orientadas a manipular nuestros gustos e inclinaciones

El año pasado, Ángel L. Fernández escribió un artículo titulado La Contralgorimia en la nueva contracultura, donde explicaba que los algoritmos de recomendación manipulan los contenidos que muestran potenciando, por encima de los intereses del usuario, los intereses de las grandes tecnológicas que están detrás. Googleando el término en busca de referencias, se dio cuenta de que nadie había usado antes Contralgoritmia, por lo que corrió a registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas como marca. El siguiente paso fue...
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CC #8
Cerremos la noticia!!
Good boy!
Por cierto, un pequeño extracto:
Por ejemplo, Substack, donde eliges a quién leer. O Menéame, donde la comunidad decide qué es relevante. Incluso foros como Forocoches. Son espacios donde hay conversación humana no mediada por intereses tecnológicos. Eso choca con el monopolio de Google.
Por la mañana uno se levanta contra-algorítmico y después de desayunar está azotando a claude, minimax, qwen, gemini y copilot para crear un algoritmo etiquetador de usuarios de mnm en función de los criterios de su bolsillo. Como hace en analógico pero esta vez con IA.
Odio a la gente inconsistente.
No se puede ser más jeta.