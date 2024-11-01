‘Contralgoritmia’, un alegato contra las nuevas tecnologías orientadas a manipular nuestros gustos e inclinaciones

El año pasado, Ángel L. Fernández escribió un artículo titulado La Contralgorimia en la nueva contracultura, donde explicaba que los algoritmos de recomendación manipulan los contenidos que muestran potenciando, por encima de los intereses del usuario, los intereses de las grandes tecnológicas que están detrás. Googleando el término en busca de referencias, se dio cuenta de que nadie había usado antes Contralgoritmia, por lo que corrió a registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas como marca. El siguiente paso fue...