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‘Contralgoritmia’, un alegato contra las nuevas tecnologías orientadas a manipular nuestros gustos e inclinaciones

‘Contralgoritmia’, un alegato contra las nuevas tecnologías orientadas a manipular nuestros gustos e inclinaciones

El año pasado, Ángel L. Fernández escribió un artículo titulado La Contralgorimia en la nueva contracultura, donde explicaba que los algoritmos de recomendación manipulan los contenidos que muestran potenciando, por encima de los intereses del usuario, los intereses de las grandes tecnológicas que están detrás. Googleando el término en busca de referencias, se dio cuenta de que nadie había usado antes Contralgoritmia, por lo que corrió a registrarla en la Oficina Española de Patentes y Marcas como marca. El siguiente paso fue...

| etiquetas: contralgoritmia , angel l. fernandez , libro , algoritmos
7 1 0 K 108 tecnología
8 comentarios
7 1 0 K 108 tecnología
cosmonauta #4 cosmonauta
Viendo algunos comentarios tirando mierda..es para cerrar la noticia. ¡Cuanta mala hostia que tienen algunos!
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carademalo #5 carademalo
#4 De vez en cuando está bien ver el cariño que le tienen a @imparsifal por aquí. :troll:
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imparsifal #6 imparsifal
#5 Jajajaja. Me voy a hacer calvo para poder salir en tu adivicalva
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cosmonauta #7 cosmonauta *
#5 ¡Uff! vergüenza ajena, francamente.

CC #8
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manbobi #8 manbobi
#4 No me gustan los comentarios :'(
Cerremos la noticia!! :ffu:
xD
Good boy!
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ombresaco #1 ombresaco
por el artículo, más allá de denunciar situaciones actuales, no veo exactamente cuál es la propuesta, o si propone algo.

Por cierto, un pequeño extracto:
Por ejemplo, Substack, donde eliges a quién leer. O Menéame, donde la comunidad decide qué es relevante. Incluso foros como Forocoches. Son espacios donde hay conversación humana no mediada por intereses tecnológicos. Eso choca con el monopolio de Google.
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manbobi #2 manbobi *
La que tengo aquí colgada.
Por la mañana uno se levanta contra-algorítmico y después de desayunar está azotando a claude, minimax, qwen, gemini y copilot para crear un algoritmo etiquetador de usuarios de mnm en función de los criterios de su bolsillo. Como hace en analógico pero esta vez con IA.
Odio a la gente inconsistente.
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#3 imaginateca
Interpretación del artículo: Fulanito ha descubierto que ya no puede vender su conocimiento sobre cómo manipular los algoritmos de los buscadores, porque la IA le ha cambiado el paso. Así que ahora se pone la capa de supermán y va de salvador de los que hasta ayer éramos sus víctimas.
No se puede ser más jeta.
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menéame