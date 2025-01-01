edición general
Las contradicciones entre González Amador y la mujer del directivo de Quirón avivan la causa por "soborno"

La pareja de Ayuso anticipó un archivo rápido de la acusación por corrupción en los negocios al salir del juzgado, pero las brechas con el testimonio de Gloria Carrasco arruinan su previsión. La UCO investigará qué hay detrás de la operación que protagonizaron los imputados Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, por la que el primero pagó a la segunda medio millón de euros por una sociedad que carecía de valor

2 comentarios
imagosg #1 imagosg
A ver qué UCO le toca , la de Abalos o la de Montoro que miró para otro lado. :roll:
calde #2 calde *
#1 O la de M.Rajoy, que no fue capaz de deducir quién podía ser ese señor que aparecía en las anotaciones de sobres en b de Bárcenas...
