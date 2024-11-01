Contrabando en la Europa napoleónica

En 1806 Napoleón declaró el Bloqueo Continental contra Gran Bretaña y pareció alcanzar parte de sus objetivos en 1808, cuando el presidente Jefferson puso trabas al comercio estadounidense. Sin embargo, el empeño napoleónico no prosperó, entre otras razones por la importancia alcanzada por el contrabando. Aunque difícil de cuantificar, el contrabando era una de las maneras de enriquecerse junto al suministro militar y la especulación con bienes del Estado.