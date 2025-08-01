Contra el “bono joven” de la Feria Taurina de Begoña de Gijón

Como Asturias no tiene hasta la fecha normativa específica que prohíba el acceso de menores a las corridas de toros, como ocurre en otras comunidades autonómicas, y dado que Gijón recuperó con el gobierno municipal de la derecha la feria taurina de Begoña, se les ha ocurrido a los organizadores la propuesta de un llamado "abono joven" que permita a niños y adolescentes el acceso a la plaza de El Bibio por 60 euros. La Fundación Franz Weber ha manifestado su oposición al pase juvenil, alegando que la exposición a escenas de violencia y sufrimien