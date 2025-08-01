Contra el “bono joven” de la Feria Taurina de Begoña de Gijón

Como Asturias no tiene hasta la fecha normativa específica que prohíba el acceso de menores a las corridas de toros, como ocurre en otras comunidades autonómicas, y dado que Gijón recuperó con el gobierno municipal de la derecha la feria taurina de Begoña, se les ha ocurrido a los organizadores la propuesta de un llamado "abono joven" que permita a niños y adolescentes el acceso a la plaza de El Bibio por 60 euros. La Fundación Franz Weber ha manifestado su oposición al pase juvenil, alegando que la exposición a escenas de violencia y sufrimien
Espacios públicos para maltratar hasta la muerte animales en nombre de la cultura española, bien.
Espacios públicos para degollar corderos en nombre de la cultura islámica, mal.
No?
Abogó por una ley de protección animal sin excepciones al maltrato animal.
Ni motivos "culturales" ni motivos religiosos.
Lo que está mal, está mal. Punto.