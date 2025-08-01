edición general
Contra el “bono joven” de la Feria Taurina de Begoña de Gijón

Contra el “bono joven” de la Feria Taurina de Begoña de Gijón

Como Asturias no tiene hasta la fecha normativa específica que prohíba el acceso de menores a las corridas de toros, como ocurre en otras comunidades autonómicas, y dado que Gijón recuperó con el gobierno municipal de la derecha la feria taurina de Begoña, se les ha ocurrido a los organizadores la propuesta de un llamado "abono joven" que permita a niños y adolescentes el acceso a la plaza de El Bibio por 60 euros. La Fundación Franz Weber ha manifestado su oposición al pase juvenil, alegando que la exposición a escenas de violencia y sufrimien

Jaime131
Todas estas cosas se habrían evitado si hubieran hecho una ley de maltrato animal en condiciones, sin excluir a ningún animal.
hazardum
#3 Ningún partido en el gobierno ha tenido huevos para hacer eso, lamentablemente.
Verdaderofalso
A ver si le aclaro:

Espacios públicos para maltratar hasta la muerte animales en nombre de la cultura española, bien.

Espacios públicos para degollar corderos en nombre de la cultura islámica, mal.

No?
perrico
#2 En mi opinión, ambas mal
Abogó por una ley de protección animal sin excepciones al maltrato animal.
Ni motivos "culturales" ni motivos religiosos.
Lo que está mal, está mal. Punto.
Asimismov
#2 ferpecto.
laruladelnorte
No habrá cosas más enriquecedoras para los jóvenes que enseñarles la tortura y muerte de un animal con la que solo disfrutan los psicópatas.
soni.inos
Pero como fomentamos que menores vayan a ver ejecutar animales?? No pueden beber cerveza pero si ver este sadismo???
