La contaminación lumínica crece cada año y pone en peligro la certificación Starlight de las Islas Cíes

Quien se acerque de noche o de madrugada hasta el faro de las Islas Cíes, uno de los puntos más reconocibles del archipiélago, verá su propia sombra reflejada en él. No es, o no debiera ser, una razón de peso para echarse las manos a la cabeza, ni siquiera para extrañarse, de no ser por el hecho de que las Islas Cíes forman parte del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, las cuales obtuvieron en 2016 el certificado de Destino Turístico Starlight. La principal vocación que tiene el destino turístico Starlight es de concienciación y de divulgación para que la gente, pero también las administraciones públicas, aprecien la importancia de los cielos libres de contaminación lumínica.

«A mí me pasó a las cuatro de la mañana. Subí al faro y vi mi sombra reflejada contra la pared del faro. Eso quiere decir la luz de Vigo, a las cuatro de la mañana, llegaba hasta el faro de Cíes», explica Julio Pereira, de la Agrupación Astronómica Rías Baixas. «Claro, es que en el faro de Cíes hay sombra de noche y la sombra está provocada por la luz que viene desde la costa, desde Baiona hasta Vigo», afirma por su parte Víctor Tilve. El problema, según estos científicos, es que cuando el Parque Nacio...