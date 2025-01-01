Los consumidores se enganchan al creciente negocio del 'compre ahora, pague después'

El desarrollo de la tecnología financiera impulsa una modalidad de pago a plazos sin intereses que se ha convertido en una tendencia dominante en el comercio electrónico y minorista. Busque un producto, cómprelo y páguelo a plazos. Ese podría ser el lema de la revolución financiera digital que en los últimos años ha traído consigo un espectacular aumento de una modalidad de pago que en sí misma no es novedosa pero cuyo auge denota un cambio de tendencia no solo tecnológico, sino también cultural, sobre todo en la forma de consumir.