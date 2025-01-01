edición general
Los consumidores se enganchan al creciente negocio del 'compre ahora, pague después'

El desarrollo de la tecnología financiera impulsa una modalidad de pago a plazos sin intereses que se ha convertido en una tendencia dominante en el comercio electrónico y minorista. Busque un producto, cómprelo y páguelo a plazos. Ese podría ser el lema de la revolución financiera digital que en los últimos años ha traído consigo un espectacular aumento de una modalidad de pago que en sí misma no es novedosa pero cuyo auge denota un cambio de tendencia no solo tecnológico, sino también cultural, sobre todo en la forma de consumir.

17 comentarios
ContinuumST #3 ContinuumST
Regla número uno, no vivas por encima de tus posibilidades.
ChatGPT #8 ChatGPT *
#3 comprar a plazos sin intereses es ahorrar dinero, ya que la inflación te afecta menos y te descapitalizas menos, pudiendo tener el dinero haciendo otras cosas

El problema es comprar cosas que no necesites o no ibas a comprar si tuvieses que pagarlas del tirón.
Khadgar #9 Khadgar
#8 El verdadero problema es acabar gastando más de lo que vas a tener. :roll:
ChatGPT #11 ChatGPT *
#9 por eso he dicho, teniendo el dinero y haciéndolo funcionar en otras cosas rentables….

Si compras a plazos porque no te llega, no es el escenario que describo.
ContinuumST #12 ContinuumST
#8 "El dinero haciendo otras cosas"... Desde cuándo las monedas o los billetes pueden hacer "cosas". Jajajajaaj.
ChatGPT #13 ChatGPT *
#12 conoces el concepto de inversión?

Si tienes 1000 y compras algo de 1000 hay dos escenarios
A) pagas del tirón, y has gastado mil
B) si te ofrecen 12 mensualidades sin intereses, el primer mes tienes 900 para invertir, el segundo ya solo 800… es poca rentabilidad en cantidad, sí, pero menos es nada
ContinuumST #14 ContinuumST
#13 Lo conozco pero lo rechazo, es un concepto que detesto.
ChatGPT #15 ChatGPT *
#14 ya salió el radical de boquilla cambiando de tema para hablar de su libro…

Por ejemplo, tú no te comprarías una casa verdad? Es mejor vivir de alquiler que invertir en comprarla… porque cuando se compra una casa es una inversión, para pagar menos a la larga y para cuando tengas menos ingresos en l jubilación tener vivienda.

No, tú de alquiler por gusto.
ContinuumST #16 ContinuumST
#15 Que pases un buen día. :-)
#17 tyrrelco
#3 Y qué carajo hago pa tené mi aifone con el SMI? Cachondo
Format_C #2 Format_C
Ese método de pago no es nuevo, y luego lleva a que si hay un impago te crujen bien.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Compre ahora, pague después (Buy Now, Pay Later, BNPL, por sus siglas en inglés) es un método de pago que en los últimos años —sobre todo desde la pandemia— está impulsando el mercado de los créditos al consumo con más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. La directiva de la UE sobre créditos al consumo que entrará en vigor en 2026 pondrá bajo el foco regulatorio a las plataformas que apuestan por este negocio y a los créditos de menos de 200 euros.
Pacman #6 Pacman
Pero no es nada nuevo
el pago a plazos lleva desde mitad del siglo pasado en España (de cabeza, las famosas letras que había que firmar)
lo que es nuevo es el montón de depredadores que van detrás de que pagues a plazos en estos días.

Compras un coche y lo que te ofrecen son cuotas y más cuotas, casi te tienes que pelear con ellos para que te lo vendan en pago único.
vas a una tienda, pagas con la tarjeta y automáticamente el datáfono te ofrece financiar a X plazos
las compras de Amazon e incluso de AliExpress se pueden financiar

Hay que tener una cabeza bien puesta para no dejarse pillar por estas técnicas, que lo que buscan es tu dinero, no ayudarte.
#7 yokitolakaka
#6 yo lo que hago es partir las compras grandes a 3 plazos. 0% interés.

Tengo el dinero en la cuenta , pero si me lo ofrecen gratis pues...
ChatGPT #10 ChatGPT
#7 a nivel contable tiene sentido, a nivel psicológico es más peligroso porque el impacto de la compra lo notas menos y “podrías” comprar cosas que de otra manera no comprases. Le pasa a mucha gente (y por eso las empresas lo ofrecen, venden más, es decir.. x venden a quien no lo hubiese comprado en otras condiciones)
Catacroc #4 Catacroc
El "cambio de tendencia" es que la gente ahora cada vez les cuesta mas llegar a fin de mes pero no quieren dejar de hacer nada de lo que hacian. Vacaciones a plazos, electrodomesticos a plazos, plazos a plazos. Ha pasado siempre, pero ahora estan rascando el fondo del cubo y ofrecen mas "facilidades" que solo hacen que gente que antes iba muy apurada y no se lo podia permitir ahora se metan en creditos que terminan arruinandoles.
mahuer #5 mahuer
Eso no es una feature, eso es un fracaso del sistema, mantener a la gente en lo más precario posible siempre ha sido la intención.
