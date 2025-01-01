Los consumidores se enganchan al creciente negocio del 'compre ahora, pague después'

El desarrollo de la tecnología financiera impulsa una modalidad de pago a plazos sin intereses que se ha convertido en una tendencia dominante en el comercio electrónico y minorista. Busque un producto, cómprelo y páguelo a plazos. Ese podría ser el lema de la revolución financiera digital que en los últimos años ha traído consigo un espectacular aumento de una modalidad de pago que en sí misma no es novedosa pero cuyo auge denota un cambio de tendencia no solo tecnológico, sino también cultural, sobre todo en la forma de consumir.
El problema es comprar cosas que no necesites o no ibas a comprar si tuvieses que pagarlas del tirón.
Si compras a plazos porque no te llega, no es el escenario que describo.
Si tienes 1000 y compras algo de 1000 hay dos escenarios
A) pagas del tirón, y has gastado mil
B) si te ofrecen 12 mensualidades sin intereses, el primer mes tienes 900 para invertir, el segundo ya solo 800… es poca rentabilidad en cantidad, sí, pero menos es nada
Por ejemplo, tú no te comprarías una casa verdad? Es mejor vivir de alquiler que invertir en comprarla… porque cuando se compra una casa es una inversión, para pagar menos a la larga y para cuando tengas menos ingresos en l jubilación tener vivienda.
No, tú de alquiler por gusto.
el pago a plazos lleva desde mitad del siglo pasado en España (de cabeza, las famosas letras que había que firmar)
lo que es nuevo es el montón de depredadores que van detrás de que pagues a plazos en estos días.
Compras un coche y lo que te ofrecen son cuotas y más cuotas, casi te tienes que pelear con ellos para que te lo vendan en pago único.
vas a una tienda, pagas con la tarjeta y automáticamente el datáfono te ofrece financiar a X plazos
las compras de Amazon e incluso de AliExpress se pueden financiar
Hay que tener una cabeza bien puesta para no dejarse pillar por estas técnicas, que lo que buscan es tu dinero, no ayudarte.
Tengo el dinero en la cuenta , pero si me lo ofrecen gratis pues...