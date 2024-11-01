edición general
3 meneos
34 clics
¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparó varios platos preparados en distintos electrodomésticos. Los datos muestran que, en la mayoría de los casos, la freidora de aire consume menos electricidad que el horno, aunque con matices según la receta y la cantidad de comida que se cocine.

| etiquetas: freidora , aire , horno , ocu , consumo , eléctrico
2 1 0 K 35 ocio
5 comentarios
2 1 0 K 35 ocio
#2 BurraPeideira_ *
Parce lógico que el más pequeño en volumen consuma menos. Generar un kW de calor con una resistencia cuesta lo mismo, pero el horno tiene mucho más volumen de aire para disiparlo, por eso los hornos tienen potencias partir de 3,5 kW y las freidoras de aire empiezan en 1,5.
1 K 22
#3 daniMate
El horno es más grande, la freidora es más pequeña.
Eso es importante.
Así que no hay que mirar el consumo neto sino el consumo por cantidad de comida preparada

Una lasaña para 2 en un horno normal es un despropósito.
Ponerte a hacer pescado al horno para 8 en la freidora de aire te va a llevar mucho tiempo
1 K 21
ContinuumST #5 ContinuumST
No váis a vender más freidoras de aire, pesaos, que eso ni es cocinar ni es nada. Había que decirlo. Ah, y lo mismo con los frigoríficos conectados a internet, que no váis a vender ni uno, pesaos.
0 K 15
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Depende del tiempo y a la potencia que uses cada uno :troll:
0 K 11
#4 mrM4
#1 claramente la freidora consume mucho más espacio. Con las cocinas minúscula que se hacen ahora es más importante que el consumo electrico
0 K 12

menéame