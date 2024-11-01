¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) comparó varios platos preparados en distintos electrodomésticos. Los datos muestran que, en la mayoría de los casos, la freidora de aire consume menos electricidad que el horno, aunque con matices según la receta y la cantidad de comida que se cocine.
Eso es importante.
Así que no hay que mirar el consumo neto sino el consumo por cantidad de comida preparada
Una lasaña para 2 en un horno normal es un despropósito.
Ponerte a hacer pescado al horno para 8 en la freidora de aire te va a llevar mucho tiempo