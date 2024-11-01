Constructoras, energéticas y defensa: los gigantes europeos que se preparan para el nuevo 'Plan Marshall' de Ucrania tras la guerra

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania siguen en marcha. Aún están en una fase preliminar, dado que los esfuerzos de la Casa Blanca no han arrancado un compromiso de un alto el fuego por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, ya se está hablando de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El Parlamento Europeo mostró su apoyo esta semana para utilizar los activos rusos congelados e inmovilizados como préstamo de reparaciones a Ucrania.