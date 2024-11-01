edición general
1 meneos
5 clics

Constructoras, energéticas y defensa: los gigantes europeos que se preparan para el nuevo 'Plan Marshall' de Ucrania tras la guerra

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania siguen en marcha. Aún están en una fase preliminar, dado que los esfuerzos de la Casa Blanca no han arrancado un compromiso de un alto el fuego por parte de Vladimir Putin. Sin embargo, ya se está hablando de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. El Parlamento Europeo mostró su apoyo esta semana para utilizar los activos rusos congelados e inmovilizados como préstamo de reparaciones a Ucrania.

| etiquetas: ucrania , guerras , reconstrucción , rusia , europa
1 0 0 K 15 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 15 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Mejor llamarlo "Plan Paganini". Los Pepitos de toda Europa a soltar más impuestos y a privarse de más servicios públicos y a prescindir de más bienestar como sanidad o educación para sostener a los Señores de la Guerra.
0 K 18
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Si Rusia no hubiera iniciado esta guerra, no sería necesario reconstruir nada.
0 K 13

menéame