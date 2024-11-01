El Constitucional tumba el recurso de Extremadura contra el impuesto a la banca por privilegiar a Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), por unanimidad, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Juan Carlos Campo, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de Extremadura contra el uso del PIB regional como criterio de reparto del impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.
| etiquetas: impuesto banca , tribunal constitucional , extremadura
También establece una dicotomía "comunidades ricas" cuando debería decir "comunidades con mayor PIB", lo cual no implica ser más rico per se.