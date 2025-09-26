edición general
El Constitucional en su laberinto

La normalización de la referencia a progresistas y conservadores en relación con los magistrados del alto tribunal que se ha impuesto entre la clase política y en los medios de comunicación ofrece una evidente prueba sobre la politización que impera en dicho órgano. Una situación que se ha constatado regularmente con ocasión de la selección y nombramiento de sus 12 integrantes. Se pone de manifiesto una indisimulada voluntad de captura del máximo intérprete de la Constitución.

#1 Pitchford
Estando totalmente de acuerdo con la visión negativa del artículo sobre la división tradicional en bloques ideológicos del Tribunal Constitucional, considero que no sería difícil establecer procedimientos de elección (que habría que constitucionalizar) que procuraran un conjunto de jueces mucho menos politizados y, en consecuencia, más ecuánimes en sus decisiones. Por ejemplo, podría establecerse, por baremos técnicos, una lista de jueces de reconocido prestigio y, de ella, que cada partido del…   » ver todo el comentario
#2 Priorat
Parece que El País ha descubierto hoy la politización del Constitucional.

Que pena cada vez que vuelven de derechas a El País. Para una vez que hay una mayoría progresista no toquemos nada durante una temporada. A ver si conseguimos avanzar algo
#3 Pitchford
#2 Si se hace algún cambio sería para dentro de bastantes años.. Para entonces igual la mayoría la tienen los amigos de Vox y ven constitucional hasta volver a poner el águila en la bandera..
