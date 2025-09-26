El Constitucional en su laberinto

La normalización de la referencia a progresistas y conservadores en relación con los magistrados del alto tribunal que se ha impuesto entre la clase política y en los medios de comunicación ofrece una evidente prueba sobre la politización que impera en dicho órgano. Una situación que se ha constatado regularmente con ocasión de la selección y nombramiento de sus 12 integrantes. Se pone de manifiesto una indisimulada voluntad de captura del máximo intérprete de la Constitución.