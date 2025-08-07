El Constitucional francés da la razón a los ecologistas y prohíbe un pesticida,el acetamiprid que

El Consejo Constitucional de Francia ha dado este jueves una gran victoria a la izquierda y a los ecologistas al censurar una parte de una nueva ley que autorizaba un polémico pesticida, el acetamiprid. La decisión es un serio revés para el Gobierno, así como para el Parlamento, y un motivo más para la cólera de los agricultores, que querían poder usar el producto, permitido en el resto de la Unión Europea. El acetamiprid pertenece a la familia de los neonicotinoides. Los ecologistas siempre han asegurado que es potencialmente muy nocivo por
| etiquetas: constitucional francés , ecologistas , acetamiprid
Si el resto del mundo sigue usando los neonicotinoides, y para ser coherentes, deberíamos prohibir cualquier importación de cualquier producto agrícola del resto del mundo tratado con estos productos... y apechugar con las consecuencias... y con el hambre.
Probablemente prohibirán la importación de productos tratados con ese pesticida para contentar a sus agricultores eliminando su competencia.